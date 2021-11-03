03.11.2021, 20:14
Президент Алар Карис назначил нового министра культуры(12)
Канцелярия Президента ЭР
Сегодня президент Эстонии Алар Карис по предложению премьер-министра Каи Каллас назначил новым министром культуры Тийта Терика.
"Благодарю премьер-министра Каю Каллас и председателя Центристской партии Юри Ратаса за то, что Эстония быстро получает нового министра культуры. У нас нет ни одного лишнего дня. Сфера культуры, по которой больно ударил коронакризис, нуждается в сильном представителе в правительстве", - сказал Карис.
"Для меня важны доверительные отношения в правительстве и его работоспособность, что особенно важно в сегодняшнее кризисное время", - добавил президент ЭР.
Прежний министр культуры Аннели Отт подала в отставку во вторник.