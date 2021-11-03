В Пярнуской больнице впервые коронавирус диагностирован у новорожденного

Представитель Пярнуской больницы по связям с общественностью Маргит Сухоставетс заверила, что эпидемическая ситуация в больнице под контролем, и ковид-позитивные мама с ребенком находятся, согласно требованиям, на изоляции вместе с другими ковидными пациентами, а персонал соблюдает все меры предосторожности при контакте с ними .

То, что ребенок инфицирован, выяснилось в ходе рутинной проверки: в больнице берут анализ крови у всех новорожденных от ковид-позитивных.

Сухоставетс отметила, что в Пярнуской больнице рождение инфицированного ребенка произошло впервые, хотя с начала пандемии такие случаи в других больницах страны были.

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