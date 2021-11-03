14-летняя Энели Ефимова выиграла серебро ЧЕ по плаванию на короткой воде!

Ефимова пришла к финишу второй, установив рекорд Эстонии 1.04,25.

Золото взяла итальянка Мартина Карраро (1.04,01). Показавшая такой же результат, как и Ефимова, российская пловчиха Евгения Чикунова тоже завоевала серебро. Бронзовая медаль не вручалась.

Прежний рекорд Эстонии в этом виде программы был установлен Ефимовой 2 октября в Берлине (1.04,95).

Представители Эстонии не выигрывали медалей на титульных соревнованиях по плаванию с 2012 года.