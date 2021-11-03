Центристская партия представила кандидата на пост министра культуры

По словам Ратаса, в нынешнее сложное время партия хотела найти на пост министра культуры кандидата с опытом руководства, того, кто сможет продолжать развивать сферу культуры и оказывать поддержку этому сектору. ”Тийт Терик на нескольких ответственных должностях зарекомендовал себя как уравновешенный и нацеленный на поиск решений руководитель. Новый министр культуры в сотрудничестве со всеми сторонами должен будет найти методы, которые обеспечат функционирование и развитие сферы”, — подчеркнул Ратас.

Ратас отметил, что, работая на разных должностях — старейшины, председателя Таллиннского горсобрания, председателя правления Союза городов и волостей Эстонии Терик зарекомендовал себя как сильный руководитель, способный находить компромиссы и решения в самых разных ситуациях.

По словам Тийта Терика, начать работу на посту министра культуры в столь непростое время — это одновременно и серьезный вызов, и возможность применить свой опыт на правительственном уровне. ”Я благодарю правление Центристской партии за оказанное мне доверие. Я готов к тому, что у меня немного времени, чтобы войти в курс дел, поскольку сегодня нужно реагировать быстро и действовать решительно. Сфера деятельности министра культуры очень разноплановая, она охватывает творческую деятельность, интеграцию, объекты культурного наследия, защиту памятников старины и спорт. Я обещаю, что буду достойным партнером для всех сторон, буду стремиться создавать оптимальные условия для работы”,- сказал Терик.

Терик добавил, что помимо требующих срочного решения вопросов, необходимо заниматься также долгосрочными проектами. ”Например, в 2024 году Тарту станет культурной столицей Европы. Таллинн уже носил этот титул в 2011 году, что дало нам отличную возможность представить свою деятельность на международной арене. Такого же эффекта я жду в 2024 году”, — добавил он.