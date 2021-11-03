В Таллинне начинают вакцинировать на дому. Регистрация открывается в четверг

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что количество заболевших увеличивается с каждым днем, а кризис в системе здравоохранения становится все серьезнее.

”Вакцинация является одной из эффективных возможностей смягчить кризис в системе здравоохранения, поэтому мы хотим максимально упростить доступность этой процедуры, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Мы знаем, что вакцина не защищает от заболевания полностью, однако согласно статистике, привитые переносят болезнь значительно легче и большая часть вакцинированных вовсе не нуждается в стационарном лечении. Услуга вакцинирования на дому предназначена, прежде всего, для людей, которые по разным причинам не могут самостоятельно прийти на прививку. В таком случае медики приедут на дом, проконсультируют, введут прививку и в течение 15 минут будут наблюдать за пациентом”.

Сообщить о желании вакцинироваться на дому можно с 4 ноября по телефону 666 2727, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Пациенту сообщат дату и промежуток времени, в течение которого медики нанесут визит.

С 8 ноября к вакцинированию на дому приступят две бригады, которые будут работать по будням с 9 до 18 часов. Медсестра на месте будет также определять, сможет ли пациент самостоятельно отправиться в пункт вакцинации для получения второй дозы или же для введения следующей дозы человеку вновь понадобится услуга вакцинирования на дому.

В столичных пунктах консультирования и вакцинации от COVID-19, которые сейчас работают в четырех районах города, по состоянию на 2 ноября прививку получили 3440 человек, из которых 2451 человеку были введены первые дозы. Второй дозой вакцинированы 371, бустерной — 618 человек.

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