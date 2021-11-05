ЧП и криминал
05.11.2021, 08:30

"Витаминная война" в Виймси: работники фармкомпании украли рецепты, создали собственную фирму и попытались вытеснить с рынка популярный бренд

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В позапрошлую пятницу, спустя несколько минут после окончания рабочего дня Продовольственный департамент объявил, что уничтожает 32 000 флаконов очень популярного среди жителей Эстонии витаминного спрея. Подозревают, что продукт испорчен и в худшем случае может привести к летальному исходу. А на самом деле на фоне этого объявления ведётся ожесточённая война конкурирующих фирм, в которой нашлось место и для подставных лиц, и для ворованных рецептов, и для целенаправленно испорченных товаров, пишет Eesti Ekspress.
Оливер Кунд

"Как это возможно? Это противоречит моим этическим принципам!" — отрезает владелец фармацевтической компании Вейко Салусте (53 года).

До выхода этой статьи он был известен публике как self-made man эстонской фармации.

Он владеет находящейся в Виймси фабрикой, стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро. Фабрика производит ветеринарные препараты для половины мира: от ивермектина до дезодорантов, а до недавнего времени производила и пищевые добавки для людей. Во время коронакризиса он и 140 его сотрудников работали круглый год — семь дней в неделю — и получили за это рекордную прибыль. Было начато строительство ультрасовременного фармацевтического кластера площадью 20 000 квадратных метров на Суур-Сыямяэ в Таллинне.

Однако реальная сторона этой истории успеха не столь хороша. Вряд ли кто-то сейчас захочет оказаться на месте Салусте.

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