"Витаминная война" в Виймси: работники фармкомпании украли рецепты, создали собственную фирму и попытались вытеснить с рынка популярный бренд

В позапрошлую пятницу, спустя несколько минут после окончания рабочего дня Продовольственный департамент объявил, что уничтожает 32 000 флаконов очень популярного среди жителей Эстонии витаминного спрея. Подозревают, что продукт испорчен и в худшем случае может привести к летальному исходу. А на самом деле на фоне этого объявления ведётся ожесточённая война конкурирующих фирм, в которой нашлось место и для подставных лиц, и для ворованных рецептов, и для целенаправленно испорченных товаров, пишет Eesti Ekspress.