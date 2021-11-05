"Витаминная война" в Виймси: работники фармкомпании украли рецепты, создали собственную фирму и попытались вытеснить с рынка популярный бренд

"Как это возможно? Это противоречит моим этическим принципам!" — отрезает владелец фармацевтической компании Вейко Салусте (53 года).

До выхода этой статьи он был известен публике как self-made man эстонской фармации.

Он владеет находящейся в Виймси фабрикой, стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро. Фабрика производит ветеринарные препараты для половины мира: от ивермектина до дезодорантов, а до недавнего времени производила и пищевые добавки для людей. Во время коронакризиса он и 140 его сотрудников работали круглый год — семь дней в неделю — и получили за это рекордную прибыль. Было начато строительство ультрасовременного фармацевтического кластера площадью 20 000 квадратных метров на Суур-Сыямяэ в Таллинне.

Однако реальная сторона этой истории успеха не столь хороша. Вряд ли кто-то сейчас захочет оказаться на месте Салусте.