03.11.2021, 19:21
Тартуский университет частично переходит на дистанционное обучение
Foto: Argo Ingver
Ректорат Тартуского университета решил, что сессионной обучение нужно до конца декабря перевести на дистант. Причина решения — критическая ситуация в эстонских больницах в связи с COVID-19, сообщил университет.
Так как студенты на сессионном обучении приезжают в Тарту со всей Эстонии и не остаются на постоянной основе в городе, то это увеличивает риск распространения коронавируса, считает университет.
Тартуский университет отметил, что постарается сохранить дневное обучение контактным как можно дольше, насколько это будет возможно.
Кроме того, во всех помещениях университета обязательное ношение масок для всех, даже для вакцинированных. Чтобы избежать больших скоплений народа отменяются мероприятия в честь дня рождения университета.