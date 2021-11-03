Тартуский университет частично переходит на дистанционное обучение

Так как студенты на сессионном обучении приезжают в Тарту со всей Эстонии и не остаются на постоянной основе в городе, то это увеличивает риск распространения коронавируса, считает университет.

Тартуский университет отметил, что постарается сохранить дневное обучение контактным как можно дольше, насколько это будет возможно.

Кроме того, во всех помещениях университета обязательное ношение масок для всех, даже для вакцинированных. Чтобы избежать больших скоплений народа отменяются мероприятия в честь дня рождения университета.