В Иркутской области разбился самолет

Как отмечает ведомство, самолет потерпел крушение в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска, когда заходил на посадку. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Самолет следовал из Якутска в Иркутск, сообщили РБК в справочной Иркутского аэропорта.

В результате крушения погибли два человека, сообщили источники ”Интерфакса” и Telegram-канал Mash. По данным агентства, погибли пилоты. Официальной информации о жертвах пока нет.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность или непогода, сообщил источник ”РИА Новости”. Собеседник ТАСС также сообщает о возможной технической неисправности, также, по его словам, рассматривается версия ошибки пилотирования.

По информации источников ТАСС и ”РИА Новости”, самолет принадлежал белорусской авиакомпании ”Гродно”.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области, в пресс-службу аэропорта Якутска, Восточное межрегиональное СУ СК РФ и ОАО ”Авиакомпания Гродно”.