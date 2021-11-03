В Иркутской области разбился самолет. Все находившиеся на борту погибли

Как отмечает МЧС, самолет потерпел крушение в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска, когда заходил на посадку. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Самолет следовал из Якутска в Иркутск, сообщили РБК в справочной Иркутского аэропорта.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании ”Гродно”. Как сообщили БелТА на предприятии, в состав экипажа входили граждане Белоруссии, России и Украины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в Следственном комитете.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность или непогода, сообщил источник ”РИА Новости”. Собеседник ТАСС также сообщает о возможной технической неисправности, также, по его словам, рассматривается версия ошибки пилотирования.

Военно-транспортный самолет Ан-12 был разработан в СССР конструкторским бюро имени О.К. Антонова в 1950-х годах, эксплуатация началась в 1959 году. Самолет оборудован четырьмя турбовинтовыми двигателями, в его хвостовой части расположен грузовой люк для перевозки крупногабаритных грузов или десантирования парашютистов и техники. Самолет может взлетать с грунтовых и заснеженных аэродромов. Самолет производился в СССР с 1957 по 1973 год, всего было изготовлено 1248 машин.