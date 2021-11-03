Новости России
03.11.2021, 15:17

В Иркутской области разбился самолет

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Anni Õnneleid
Грузовой самолет Ан-12 разбился в Иркутской области, сообщили в МЧС. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, пишет РБК.

Как отмечает ведомство, самолет потерпел крушение в районе села Пивовариха в 7 км от Иркутска, когда заходил на посадку. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Самолет следовал из Якутска в Иркутск, сообщили РБК в справочной Иркутского аэропорта.

В результате крушения погибли два человека, сообщили источники ”Интерфакса” и Telegram-канал Mash. По данным агентства, погибли пилоты. Официальной информации о жертвах пока нет.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность или непогода, сообщил источник ”РИА Новости”. Собеседник ТАСС также сообщает о возможной технической неисправности, также, по его словам, рассматривается версия ошибки пилотирования.

По информации источников ТАСС и ”РИА Новости”, самолет принадлежал белорусской авиакомпании ”Гродно”.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области, в пресс-службу аэропорта Якутска, Восточное межрегиональное СУ СК РФ и ОАО ”Авиакомпания Гродно”.

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