Facebook отказался от функции распознавания лиц

Компания Meta решила отказаться от функции распознавания лиц в социальной сети Facebook, которая позволяла автоматически определять на фото и видео пользователей, разрешивших использовать эту систему. "Мы удалим индивидуальные шаблоны для идентификации лиц более чем одного миллиарда людей", — сообщила Meta во вторник, 2 ноября.

При этом в компании сослались на множество сомнений, возникавших в обществе в связи с технологиями распознавания лиц. Кроме того, в законодательствах еще нет четких правил их использования, поэтому было решено ограничить данную функцию.

Функция существовала с 2010 года

Пользователи Facebook должны были давать согласие на то, чтобы их имена автоматически отображались на фотографиях френдов. Функция работала в соцсети с 2010 года. По данным Facebook, ее использовали более трети активных пользователей. После отключения имена пользователей исчезнут и с уже опубликованных фотографий. Когда именно изменения вступят в силу, пока не ясно.

Концерн, базирующийся в Калифорнии, в последнее время переживает тяжелейший кризис в своей истории, отмечает AFP. В частности, его обвиняют в недостаточных мерах борьбы с распространением ненависти, фейков и моббинга на платформе, а также в отказе заботиться о психическом здоровье несовершеннолетних пользователей. В конце октября концерн Facebook был переименован в Meta.