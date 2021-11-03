В Мустамяэ бомжи до полусмерти избили собаку

"Одна пара — по крайней мере на тот момент эти мужчина и женщина находились вместе — избили старую, беззащитно лежащую на земле собачонку, преимущественно ногами. Потом они подняли ее и несколько раз со всей дури бросили о землю, после чего продолжили избиение. Собака уже не издавала звуков и тряслась от страха как осиновый лист. Это пьяных садистов с внешностью асоциалов не остановило”, — описывает зоозащитник Хейки Валнер. Известно, что они же были хозяевами собаки.