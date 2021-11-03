В Мустамяэ бомжи до полусмерти избили собаку(26)
Отмечается, что мужчина и женщина били ее ногами, кидали о землю, и животное не погибло только лишь благодаря вмешательству полиции.
"Одна пара — по крайней мере на тот момент эти мужчина и женщина находились вместе — избили старую, беззащитно лежащую на земле собачонку, преимущественно ногами. Потом они подняли ее и несколько раз со всей дури бросили о землю, после чего продолжили избиение. Собака уже не издавала звуков и тряслась от страха как осиновый лист. Это пьяных садистов с внешностью асоциалов не остановило”, — описывает зоозащитник Хейки Валнер. Известно, что они же были хозяевами собаки.
К счастью, на место быстро прибыла полиция и животное доставили к ветеринару.
Сейчас собака находится под опекой организации Loomapäästegrupp, которая, по сообщению Валнера, подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела.