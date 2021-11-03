Звери
03.11.2021, 15:30

В Мустамяэ бомжи до полусмерти избили собаку

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Foto: Heiki Valner
Вчера около двух часов во дворе дома на Сыпрузе пст 169 в Мустамяэ произошел произошел ужасный индицент, когда двое асоциалов сильно избили собаку.

Отмечается, что мужчина и женщина били ее ногами, кидали о землю, и животное не погибло только лишь благодаря вмешательству полиции.

"Одна пара — по крайней мере на тот момент эти мужчина и женщина находились вместе — избили старую, беззащитно лежащую на земле собачонку, преимущественно ногами. Потом они подняли ее и несколько раз со всей дури бросили о землю, после чего продолжили избиение. Собака уже не издавала звуков и тряслась от страха как осиновый лист. Это пьяных садистов с внешностью асоциалов не остановило”, — описывает зоозащитник Хейки Валнер. Известно, что они же были хозяевами собаки.

К счастью, на место быстро прибыла полиция и животное доставили к ветеринару.

Сейчас собака находится под опекой организации Loomapäästegrupp, которая, по сообщению Валнера, подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела.

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