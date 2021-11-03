ВИДЕО | Кылварт — министру: было бы правильно когда-нибудь поучаствовать в собраниях, где мы обсуждаем с директорами школ реальную ситуацию

"Понимание ситуации таким образом, что город старается повлиять на директоров, чтобы они были готовы перейти на дистанционное обучение, по моему мнению, несправедливо, нечестно и нелогично", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт и задал риторический вопрос: почему вообще должна быть необходимость на кого-то влиять для того, чтобы принимать непопулярные решения.

Ранее решение столичных властей о переводе школ на частичное дистанционное обучение критиковала и министр образования и науки Лийна Керсна, назвавшая решение несправедливым. Кылварт так не считает: "Было бы правильно однажды принять участие в собраниях, где мы с руководителями школ обсуждаем реальную ситуацию. Ясно же, что решение о переводе школ на дистант — болезненно и для города, и для директоров школ, и прежде всего для детей и родителей".

Кылварт не пожелал подробно высказать свое отношение к планам правительства изменить законодательство таким образом, чтобы ограничить право местных самоуправлений отправлять школы на дистант. "Мне кажется, сейчас у нас нет времени спорить об этом, надо действовать", — сказал мэр столицы.

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