ФОТО | Почти шестикратный рост! На заправках наблюдается сильный скачок цен на СПГ

Член правления AS Alexela Тармо Кярсна говорит, что за почти что шестикратным ростом цены на природный газ стоит всеобщий дефицит, низкие запасы из-за прошлой холодной зимы и восстановление после коронакризиса.

В свою очередь это влияет и на цены сжиженного природного газа (СПГ) на заправках.

Кярсна отметил, что после того, как в России сообщили о повышении поставок газа в Европу, было заметно небольшое снижение цен. Он добавил, что если тенденция продолжится, то подешевеет и СПГ на заправках.

Однако СПГ все еще остается дешевле и полезнее для окружающей среды, чем бензин или дизель. Цена за бензин указана в литрах, а за газ — в килограммах. Нужно сравнить, сколько киловатт или мегаватт энергии содержится в одной единице каждого вида топлива:

Бензиновый мотор 1,5 л — 110 кВт — 5,2l/100 км = 8,21 евро/100 км

Мотор СПГ 1,5 — 96 кВт — 3,8 кг/100 км = 7,53 евро/100 км