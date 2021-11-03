Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получило 70% взрослого населения Эстонии
”Я признаю вклад тысяч медработников и всех, кто причастен к вакцинации населения Эстонии, тем самым помогая держать распространение вируса под контролем, уменьшать нагрузку на больницы, и спасать жизни людей. Я благодарю 800 тысяч жителей Эстонии, которые к этому моменту уже сделали прививку, таким образом внеся свой вклад как в защиту собственной жизни и здоровья, так и общества в целом, помогая держать общество открытым и препятствуя распространению вируса. — Сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Призываю всех, кто еще не вакцинирован, сделать прививку при первой возможности. Пожилым людям лучше получить бустерную дозу вакцины как можно скорее. Каждая прививка спасает жизни!”
На данный момент 73% людей старше 60 лет привиты против COVID-19 минимум одной дозой вакцины. Всего в Эстонии по состоянию на утро 3 ноября сделано 1 495 116 прививок против COVID-19.
В большинстве местных самоуправлений достигнут результат 70% вакцинации взрослого населения. Самые высокие охваты вакцинацией в волостях Рухну (82%), Камбья (82%), Хийумаа (80%), Луунья (79%), Кийли (79%), Саку (79%), Кастре (78%), Муху (78%) и Виймси (78%). По сравнению с другими регионами охват вакцинацией ниже в Нарве, Силламяэ, в волостях Валга и Выру, а также в городе Маарду. За охватом вакцинацией в уездах и волостях можно следить на странице статистики по коронавирусу Департамента здоровья.
По причине быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации до 5 ноября все семейные врачи и медсестры сосредоточены на консультировании и вакцинации против COVID-19, поскольку вакцинация — это самый безопасный способ преодолеть кризис COVID-19. В центрах семейных врачей можно бесплатно вакцинироваться против COVID-19 как первой, второй, так и бустерной дозой. Люди старше 65 лет смогут сразу бесплатно сделать прививку и от гриппа. Чтобы сделать прививку следует связаться со своим центром семейных врачей. На вакцинацию можно прийти вместе с близким или знакомым — получить прививку могут и те, кто не является пациентом данного семейного врача. Бустерную дозу вакцины против COVID-19 может получить любой человек, если после второй прививки прошло минимум шесть месяцев.
Задачами вакцинации против COVID-19 являются сокращение количества случаев заболевания и смертей, обусловленных COVID-19; защита людей, относящихся к группе риска, то есть тех, у кого COVID-19 может протекать тяжелее; сокращение распространения коронавируса в Эстонии и тем самым сдерживание третьей волны заболевания; уменьшение нагрузки на систему здравоохранения и экономику; обеспечение того, чтобы общество Эстонии оставалось открытым, насколько это возможно. Информацию о вакцинации можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по государственному справочному номеру 1247.