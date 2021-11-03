Началось исследование здоровья и благополучия людей старшего возраста(1)
Исследование SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe — англ.) одновременно проводится в 28 государствах Европы. Результаты исследования служат основой для формирования и оценивания политики в сфере рынка труда, здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения в Эстонии и других европейских государствах.
По словам руководителя проекта SHARE из Департамента статистики Яны Брунс, главная цель исследования — картографировать, как человек стареет, что на это влияет, и в каком положении находится население старшего возраста на самом деле. ”Старение населения — это проблема во всем мире. В свою очередь, это вызов для нынешней системы пенсионного и социального обеспечения. С помощью исследования мы собираем информацию, на основе которой государство сможет разрабатывать стратегии, чтобы пожилые люди были лучше обеспечены финансово, имели хорошее здоровье и были счастливы. Результаты предыдущих исследований показывают, что человек чувствует себя более счастливым, если до самой смерти имеет возможность развиваться. Когда человек учится, он ощущает себя в постоянно меняющемся мире более безопасно”, — сказала Брунс.
SHARE — это уникальное исследование, в которое в период 2011–2024 годов включены преимущественно одни и те же люди. Участники исследования отвечают на вопросы каждые два года, в идеальном случае — в целом десять раз. В выборку входят более 7000 жителей Эстонии в возрасте не младше 50 лет, из них в ходе начавшейся волны исследования будут опрошены примерно 5600 человек. ”Тем не менее, каждый раз выборка исследования немного отличается, так как в нее добавляются лица, которым в период между проведением двух волн исследования исполнилось 50 лет, и исключаются те, кто отвечать больше не может. В исследовании также принимают участие партнёры входящих в выборку лиц, но партнёры могут быть и младше 50 лет”, — пояснила Брунс. Она добавила, что участие в исследовании — это хорошая возможность внести свой вклад в улучшение качества жизни и прежде всего — в будущее последующих поколений.
В рамках исследования SHARE вопросы задаются относительно здоровья, социальных связей, проведения свободного времени, материального положения, оказывания и получения помощи, а также других тем. Используются также тесты, чтобы на основании объективно измеряемых данных сравнить, как человек сам оценивает свое здоровье.
”Адаптация к старению предполагает изменения в обществе. Наши люди живут и работают все дольше, однако количество лет, проживаемых в здоровом состоянии, с этим не совпадает. Довольно многие испытывают в старшем возрасте одиночество и беспокоятся о материальном положении. Общество обязано помогать слабым, а чтобы это делать, нужно хорошо знать, как люди живут на самом деле, и в чем заключаются изменения”, — сказала научный координатор исследования SHARE Eesti из Эстонского института демографии Таллиннского университета Лууле Саккеус.
В Эстонии опрос проводится в шестой раз. Исследование проводит Департамент статистики и координирует Эстонский институт демографии Таллиннского университета в сотрудничестве с Институтом развития здоровья и Таллиннским университетом, институтами Тартуского университета и Таллиннского технического университета. Опрос продлится до конца июля 2022 года.
”Ситуация с COVID осложняет проведение опроса, однако именно из-за неопределенности, обусловленной вирусом, ответы особо ценны. Я искренне надеюсь, что все люди, входящие в выборку, доброжелательно отнесутся к обращению интервьюера и найдут возможность и время, чтобы принять участие в опросе”, — добавила Саккеус.
Дополнительную информацию об исследовании SHARE можно получить по адресу www.share-project.org, на сайте SHARE Eesti и на сайте Департамента статистики Предстоящую волну исследования финансирует Европейская комиссия, фонд исследований Таллиннского университета, фонд развития Института общественных наук и фонд исследований Эстонского института демографии.