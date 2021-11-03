Управа Ласнамяэ раздаст квартирным товариществам гранитную крошку

”Довольно теплая погода однажды закончится и дороги станут скользкими. Чтобы сделать тротуары и дороги более безопасными и снизить риски возможных травм, мы выдаем квартирным товариществам нашего района бесплатную гранитную крошку”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет .

Гранитную крошку можно будет получить с 15 по 19 ноября каждый день с 15 до 19 часов. Выдача мешков с крошкой будет проходить на площадке по адресу Вана-Куули, 13, предварительной регистрации не требуется. Бесплатные мешки с гранитной крошкой предусмотрены для квартирных товариществ Ласнамяэ, зарегистрированным в коммерческом регистре. Для каждого товарищества предусмотрено три мешка с гранитной крошкой весом по 25 кг.