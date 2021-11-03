ВИДЕО | Ситуация выходит из-под контроля. Ждать ли локдауна? Министр Кийк и другие рассказали о положении дел

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Через несколько недель у нас в день в больницы может начать поступать по сто и более человек в день, заявила Хярма. Такого сценария необходимо избежать, для чего нужно внедрить новые меры контроля. Обсуждение новых ограничений будет инициировано в ближайшее время. На прошлой неделе 60% заболевших были не вакцинированы. Вакцинированные заболевают преимущественно в кругу семьи. Рейды полиции и Департамента здоровья на прошлой неделе были эффективными. С этой недели проверки будут проводиться и без предупреждения.

Министр Кийк в свою очередь отметил, что ситуация усугубляется быстрее, чем предполагалось. Он сказал, что сейчас мы находимся в кризисе из-за того, что 30% населения не вакцинированы. Из положительного можно отметить, что темпы вакцинации увеличились. Риск попасть в больницу у вакцинированных в 6,4 раз ниже, чем у невакцинированных. Первое, что должен сейчас сделать невакцинированный человек, это зарегистрироваться на вакцинацию. Министр отметил, что нам необходимо избежать закрытия страны и введения более жестких ограничений, и это возможно в первую очередь благодаря вакцинации.

Кадастик подчеркнул, что переход на дистанционное обучение — это последняя мера, поскольку оно плохо влияет как на результаты учебы, так и душевное здоровье. С этой недели в школах началось экспресс-тестирование, и обратная связь положительная. Что касается результатов, то точные цифры можно будет назвать в конце недели, но в среднем в каждой школе был выявлен одни больной коронавирусом ученик, диагноз которого был позже подтвержден ПЦР-тестом. Как правило, речь идет о бессимптомном течении болезни.