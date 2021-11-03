ВИДЕО | Ситуация выходит из-под контроля. Ждать ли локдауна? Министр Кийк и другие рассказали о положении дел
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Через несколько недель у нас в день в больницы может начать поступать по сто и более человек в день, заявила Хярма. Такого сценария необходимо избежать, для чего нужно внедрить новые меры контроля. Обсуждение новых ограничений будет инициировано в ближайшее время. На прошлой неделе 60% заболевших были не вакцинированы. Вакцинированные заболевают преимущественно в кругу семьи. Рейды полиции и Департамента здоровья на прошлой неделе были эффективными. С этой недели проверки будут проводиться и без предупреждения.
Министр Кийк в свою очередь отметил, что ситуация усугубляется быстрее, чем предполагалось. Он сказал, что сейчас мы находимся в кризисе из-за того, что 30% населения не вакцинированы. Из положительного можно отметить, что темпы вакцинации увеличились. Риск попасть в больницу у вакцинированных в 6,4 раз ниже, чем у невакцинированных. Первое, что должен сейчас сделать невакцинированный человек, это зарегистрироваться на вакцинацию. Министр отметил, что нам необходимо избежать закрытия страны и введения более жестких ограничений, и это возможно в первую очередь благодаря вакцинации.
Кадастик подчеркнул, что переход на дистанционное обучение — это последняя мера, поскольку оно плохо влияет как на результаты учебы, так и душевное здоровье. С этой недели в школах началось экспресс-тестирование, и обратная связь положительная. Что касается результатов, то точные цифры можно будет назвать в конце недели, но в среднем в каждой школе был выявлен одни больной коронавирусом ученик, диагноз которого был позже подтвержден ПЦР-тестом. Как правило, речь идет о бессимптомном течении болезни.
Отвечая на вопрос о возможном отсеве пациентов, Хярма отметила, что сейчас качество лечения снижается каждый день. ”Нет никакой магической черты, чем больше к нам приходит каждый день пациентов, тем серьезнее ситуация. Не исключено, что в определенный момент, действительно, понадобится прибегнуть к триажу”, — сказала представитель департамента, отметив, что хуже всего ситуация в Лыунаском регионе.
У Кийка спросили, что будет если ситуация не улучшится, ждать ли локдауна? Сейчас мы работаем над тем, чтобы локдауна не было, ответил министр, но если вакцинация будет идти медленно, а заболеваемость продолжит рост, то введения масштабных ограничений не избежать. ”Но сейчас это не является планом А”, — подчеркнул министр, выразив надежду на то, что ситуацию удастся исправить нынешними мерами безопасности.
Как стало известно ранее, за минувшие сутки коронавирус в Эстонии был выявлен у 2306 человек, что стало новым рекордом.
Также сегодня Союз врачей Эстонии выступил с публичным заявлением, в котором призывает людей вакцинироваться и просит правительство разрешить врачам при достижении предельной нагрузки на больницы осуществлять отсев пациентов, поскольку ситуация близка к катастрофической.