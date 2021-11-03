ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация выходит из-под контроля, что дальше? Министр Кийк и другие рассказывают о положении дел

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Через несколько недель у нас в день в больницы может начать поступать по сто человек в день, заявила Хярма. Такого сценария необходимо избежать, для чего нужно внедрить новые меры. Обсуждение новых ограничений будет инициировано в ближайшее время.

На прошлой неделе 60% заболевших были не вакцинированы. Вакцинированные заболевают преимущественно в кругу семьи. Рейды полиции и Департамента здоровья на прошлой неделе были эффективными. С этой недели проверки будут проводиться и без предупреждения.

Новость дополняется.

Как стало известно ранее, за минувшие сутки коронавирус в Эстонии был выявлен у 2306 человек, что стало новым рекордом.

Также сегодня Союз врачей Эстонии выступил с публичным заявлением, в котором призывает людей вакцинироваться и просит правительство разрешить врачам при достижении предельной нагрузки на больницы осуществлять отсев пациентов, поскольку ситуация близка к катастрофической.