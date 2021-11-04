СЕГОДНЯ | Матч между "Флорой" и "Анортосисом" покажет российский "Матч! Футбол 2"

Два аутсайдера группы B Лиги Конференций проведут между собой матч четвертого тура, который для каждого имеет очень важное значение.

"Флора" в трех стартовых поединках Лиги конференций сумела разжиться лишь одним баллом. Причем, этот самый балл был набран именно против "Анортосиса" (2:2), но, учитывая наличие ”Гента” и ”Партизана” в группе, шансов подняться выше третьего места немного.

Параллельно с играми в Лиге конференций у "Флоры" — матчи национального чемпионата, где подопечные Юргена Хенна борются за чемпионство с "Левадией". В последнем туре чемпионата Эстонии "Флора" в гостях обыграла нарвский "Транс" (2:0). Полузащитник Мартин Миллер пропускал последнюю игру чемпионата Эстонии из-за проблем со здоровьем. Его участие в предстоящем поединке под вопросом.

Киприоты проводят откровенно бледный сезон. Даже ведя в счете 2:0 против "Флоры" в минувшем туре Лиги конференций, в итоге довольствовались ничьей, хотя могли и вовсе проиграть.

В своем чемпионате у "Анортосиса" имеются серьезные проблемы (8 место в чемпионате). Даже после минимальной победы над "Омонией" в последнем туре (1:0), ситуация сильно не изменилась. Против "Омонии" таллиннская "Флора" играла в этом сезоне (отборочный этап Лиги Европы), но проиграла в серии послематчевых пенальти.

Матч между "Флорой" и "Анортосисом" так же покажет и российский канал "Матч! Футбол 2". Начало матча в 17:30 по эстонскому времени.