Частичный дистант в Таллинне продлили еще на неделю

В распоряжении мэрии говорится, что решение принято совместно с председателем правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы, директорами столичных школ и Таллиннским департаментом образования.

Министр образования и науки Лийна Керсна ранее уже называла решение мэра Михаила Кылвара несправедливым. Правительство предлагало исходить из эпидемиологической ситуации в конкретных школах и рекомендаций Департамента здоровья. Кроме этого в школах началось экспресс-тестирование учеников, что, по мнению министерства, должно снизить риски.

Сегодня мы уже писали, что Таллинн при переводе школ на дистанционное обучение опирался на данные Ляэне-Таллиннской центральной больницы, а не рекомендации Департамента здоровья.

Как бы то ни было, согласно свежей статистике, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 2306 человек, что стало новым рекордом.