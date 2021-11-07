ИНТЕРВЬЮ | Глава TLT Денис Бородич сдает на права категории D и хочет поработать водителем автобуса

Вы на машине приезжаете на работу в Мустамяэ?

Да. Но все равно часто использую общественный транспорт, чтобы самому чувствовать, видеть, что и как. Минимум раз в неделю делаю контрольные заезды. Все нововведения мы пропускаем через себя, простых пассажиров. Почему мы начали заменять подвижной состав? Чисто психологически людям не нравится ездить на старье. Люди хотят новый, чистый, красивый, современный транспорт. Также сейчас у всех есть смартфоны, их нужно заряжать, поэтому мы установили разъемы для подзарядки. Постоянно придумываем что-то новое. Сейчас, например, вводим систему эко-драйвинга. Она будет показывать, где нужно реже нажимать на газ или тормоз, чтобы не было резких движений. Также система позволит сократить расход топлива.

Пока мы гуляли по автопарку, вы сказали, что записались на курсы категории D — для водителей автобусов.

Я уже давно хотел на них пойти. Невозможно работать в этом секторе и не понимать работу водителя. Плюс мне нравится техника, так и решил пойти на наши курсы. В начале года поговорил со специалистами. Мы сделали тестовый заезд на нашей территории. Я не знал, понравится мне или нет. Вдруг сел бы и испугался. Нет смысла ходить на курсы и мучать себя. Мне в итоге понравилось, чувствовал себя комфортно.

Здесь по территории ездили?

Да, на закрытой территории вместе с учителями. Подождал набор в следующую группу, записался. У нас своя автошкола, поэтому удобно. Кстати, вице-мэр Андрей Новиков, который отвечает за транспорт в городе, тоже ходит на эти курсы. Он сказал, что надо сделать эти курсы обязательными для сотрудников Транспортного департамента. Чтобы они понимали, как лучше проектировать дороги. Когда ты сам за рулем, то лучше понимаешь логистику. И когда тебе нужно вписаться в узкий поворот, то мысленно благодаришь тех, кто проектировал ту или иную дорогу (смеется).

Вы уже в город выезжали?