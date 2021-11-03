"Чаще всего на сиденьях пишут имена". Экскурсия по автобусному депо — RusDelfi показали новый транспорт и раковины из трансмиссий

Встречаемся с Денисом Бородичем в Мустамяэ. Выходим из конторы. На территории депо заканчивается стройка: блестит новенький асфальт, но главное — это газовые заправки. ”У нас будет все больше и больше газовых автобусов. Партнер, выигравший тендер, установил заправки, это его инвестиции”, — говорит Бородич.

Спасать природу человечество начало уже давно, а вот бороться с вирусами — недавно. Идем на мойку, где дезинфицируют транспорт. ”Теперь чистим автобусы изнутри три раза в день”, — поясняет руководитель TLT с 2018 года. — Мойка работает 24 часа в сутки”.

В мойке сотрудник поливает из шланга пол, протирает ручки. Некоторые водители жаловались, что вынуждены самостоятельно чистить транспортное средство. По словам Дениса, в TLT это делают специально обученные люди. Ночью отдельные работники готовят транспорт к утренним сменам. У водителей — разные типы графика: утренняя смена, вечерняя и разрывная. В среднем 160–170 часов в неделю. Минимальная зарплата — 1300 евро брутто.

Выходим с мойки. Пока идем до мастерской, с Денисом здороваются почти все работники TLT. Начальник сам знает многих по именам, спокойно ориентируется в цехах. ”Это нормально, когда люди работают вместе и знают друг друга”, — считает бывший политик.

Заходим к автослесарям. Играет русское радио, как и в других помещениях. Здесь ремонтируют автобусы. Некоторым и вовсе создают эксклюзивные интерьеры. ”Этот автобус был в капитальном ремонте. Сейчас его переделали, внутри появились фотообои с тематикой Старого города. На экранах будут идти исторические фильмы. Можно было его просто списать, но мы переделали, добавили чего-то нового. Так же и с троллейбусами — некоторые будут переделаны под морскую тему”, — рассказывает Бородич.