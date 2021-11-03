Врачи просят правительство разрешить отсев пациентов. Ситуация близка к катастрофической

”Эстония стала страной с самым высоким в вирме уровнем заболеваемости коронавирусом. Поскольку у нас много непривитых пациентов с более тяжелым течением болезни, количество госпитализаций увеличивается с каждым днем.

Больницы не могут бесконечно открывать ковид-отделения, потому что человеческие ресурсы исчерпаны. В связи с этим мы предлагаем правительству в срочном порядке установить предельное значение количество койко-мест для пациентов с COVID, по достижению которого при поступлении в больницу будет производиться триаж, то есть распределение пациентов исходя из их состояния и прогноза.

Мы должны быть готовы к ситуации, когда нам придется выбирать и между пациентами, нуждающимися в неотложной помощи. При приеме на больничное лечение было бы обоснованным помимо других критериев учитывать то, вакцинирован ли пациент, поскольку это поскольку оказывает значительное влияние на прогноз", — пишут врачи.

Они отмечают, что вероятность выздоровления у вакцинированных пациентов существенно выше, а само лечение занимает меньше времени. Это не значит, что в больницы будут попадать только вакцинированные, но в условиях катастрофы в сфере здравоохранения необходимо принимать тяжелые решения.

Председатель комиссии по этике союза врачей Катрин Элмет отметила, что к пациентам нужно относиться одинаково, однако если возможности лечить всех нет, принятие решений исходя из прогноза на выздоровление не противоречит врачебной этике.

Союз отмечает, что чем больше будет вакцинированных людей, тем выше вероятность избежать необходимости делать такой выбор.