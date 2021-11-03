Таллинн при переводе школ на дистанционное обучение опирался на данные Аркадия Попова

Главной Ляэне-Таллиннской центральной больницы, как известно, является доктор Аркадий Попов.

Руководитель Департамента здоровья Андрес Паюла на прошлой неделе сообщил в письме одному из родителей: ”По данным Ляэне-Таллиннской центральной больницы, причиной быстрого распространения коронавируса в школах является низкий уровень вакцинации и тот факт, что многие учителя вакцинированы препаратом AstraZeneca. У большинства учителей с момента вакцинации прошло существенное количество времени, в связи с чем действие вакцины сильно снизилось (особенно в случае AstraZeneca)”.

Паюла добавил, что руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс говорил в студии Postimees, что департамент рекомендует местным самоуправлениям подумать о дистанционном обучении.

”Выбран подход, когда ситуация рассматривается регионально. Например, в Таллинне, где не получается обеспечить безопасность, разумно продлить каникулы. Вайкнеметс находит, что решение Таллинне оправдано и местные самоуправления в состоянии и должны решать вопросы, касающиеся своих жителей”, — отметил Паюла.

Канцлер права Юлле Мадизе при этом придерживается иной точки зрения. Она считает, что эпидемиологическую опасность оценивает Департамент здоровья и директор школы или ее держатель не компетентны оценивать ситуацию.

В Таллинне всего лишь несколько школ не стали переходить на дистант.