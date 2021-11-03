За сутки в Эстонии выявлено 2306 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По состоянию на утро 3 ноября в больнице находятся 610 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 444 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 312, или 70,3%, не вакцинированы и 132, или 29,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 83 новых историй болезни. Умерло 13 зараженных коронавирусом: 44-летний мужчина, 68-летние мужчина и женщина, 70-летняя женщина, 73-летняя женщина, 77-летняя женщина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 87-летняя женщина, 89-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина.

За последние сутки проанализировали 10 254 результата теста, из которых 2 306 оказались положительными. Из получивших положительный тест 1 414 не были вакцинированы и 892 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 9 922 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 2 091. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 56 572 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,4%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.