Опрос: Эстония первой из стран Балтии откажется от наличных денег

Опрос, проведенный в сентябре по заказу банка Citadele, продемонстрировал, что 27% жителей Эстонии практически больше не используют наличные деньги. В Латвии таких респондентов было 10%, а в Литве 15%.

”13% жителей Эстонии заявили, что в основном пользуются наличными деньгами и только счета оплачивают банковским переводом, тогда как 27% респондентов наличными практически не пользуются. В Латвии же напротив 28% высказываются исключительно за наличные, а 10% предпочитают другие способы оплаты. В Литве 22% ответивших предпочитают наличные, а 15% банковские карты”, — сказал руководитель эстонского филиала банка Citadele Ханс Пайома.

”Популярность использования банковских карт и цифровых платежных инструментов четко связана с возможностями совершения таких платежей. В Эстонии уже давно можно расплачиваться картой практически повсюду, причем оплата при помощи смартфона, смарт-часов или кольца тоже уже не новость. Citadele также все чаще предлагает возможности платить дигитально, и все эти возможности были приняты клиентами очень хорошо”, — отметил Пайома.

Как и ожидалось, опрос также показал, что среди молодых людей вдвое больше тех, кто пользуется только наличными деньгами. Только наличные используют 40% респондентов в возрасте 18–20 лет и лишь 20% респондентов в возрасте 50–59 и 60–74 лет.

”Наличные по-прежнему чаще всего используются для покупки продуктов на рынке: 43% респондентов отметили, что это основное место, где они используют наличные деньги. В Латвии таких людей целых 62%. В то же время в Эстонии уже и на рынках имеются возможности расплачиваться картой”, — пояснил Пайома.

Опрос был заказан банком Citadele и в сентябре проведен исследовательской фирмой Norstat во всех странах Балтии. В каждой стране были опрошены примерно 1000 человек в возрасте 18–74 лет.