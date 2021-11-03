В Ласнамяэ автомобиль протаранил припаркованные у обочины машины

В 7:45 на улице Лийкури в Таллинне 46-летняя женщина не справилась с управлением Honda Civic и врезалась в припаркованные у правой обочины Kia Ceed и Ford Focus. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 8:39 случилось ДТП на улице Раквере в Йыхви, где 38-летняя женщина на Honda CR-V, выезжая с парковки, сбила переходившего дорогу 74-летнего мужчину. Водитель сама отвезла пострадавшего в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 18:35 около Институуди теэ, 15 в Харку 40-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki EN 500 столкнулся с выбежавшей на проезжую часть косулей. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.