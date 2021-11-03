Alexela открыла в Таллинне новый магазин шаговой доступности с автозаправочной станцией(1)
”Мы инвестируем туда, где находятся наши клиенты, чтобы быть еще более доступными для них. Тискре — это, несомненно, быстро развивающийся населенный пункт и жилая среда между Раннамыйза теэ и морем”, — сказал Айво Адамсон, исполнительный директор AS Alexela, о недавно открывшихся магазине шаговой доступности и автозаправочной станции.
На станции Alexela в Тискре, помимо автозаправки и магазина шаговой доступности, клиентам оказывается круглосуточная услуга аренды прицепов на основе мобильного приложения. На этой станции четыре прицепа, которые можно арендовать в любое время. ”Благодаря нашему смарт-решению жители Тискре также получат доступ к бесконтактной круглосуточной услуге аренды прицепов. Никакого договора, никакой бумажной волокиты и лишней езды — просто откройте приложение и забронируйте свободный прицеп и поездку”.
Адамсон отметил, что Alexela с нетерпением ждет отзывов жителей Тискре о том, хотели бы они в будущем иметь возможность заправляться также и КПГ.
Открывшийся в Тискре магазин шаговой доступности Alexela — первый в своем роде магазин компании с новым внешним видом. Новый магазин шаговой доступности — это торговая среда, учитывающая, например, перемещение клиента внутри магазина. ”При расстановке товаров мы учитывали, как свои аналитические данные, так и рекомендации о том, как предложить клиенту логичный и удобный покупательский опыт. Безусловно, наряду с клиентами, магазин шаговой доступности с нововведениями является также вдохновляющим местом работы для наших сотрудников. Мы считаем наш новый магазин шаговой доступности в Тискре знаком ориентированной на будущее устойчивой торговли”, — сказал исполнительный директор AS Alexela.
Адамсон добавил, что, например, в магазине шаговой доступности в непосредственной близости от кофейного ”острова” на видном месте находится раковина, чтобы покупатели могли помыть свои многоразовые кофейные чашки. ”Одноразовая посуда создает огромную нагрузку на окружающую среду, но ее использование по-прежнему очень распространено. Чтобы побудить всех задуматься о влиянии повседневного потребления на нашу общую жилую среду, мы призываем сократить использование одноразовых стаканчиков для кофе. Автоматы для заправки AdBlue и стеклоомывающей жидкости на заправке в Тискре также помогут снизить использование пластика в окружающей среде — не нужно покупать отдельную канистру AdBlue или стеклоомывающей жидкости, когда можно удобно заправить ее из автомата”.
Новая автозаправочная станция Alexela с магазином шаговой доступности расположена на Лийва теэ, в деревне Тискре в Харьюском уезде. На прошлой неделе энергетическая компания Alexela объявила о расширении в Тырва. В ближайшем будущем Alexela планирует открыть магазин шаговой доступности в Тапа в Ляэне-Вирумаа, недавно компания отремонтировала свой магазин шаговой доступности и обновила парковку в деревне Вити в Харьюмаа.