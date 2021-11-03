За "московитов" придется отвечать. Нацполиция Украины возбудила дело из-за оскорблений русскоговорящих спортсменов

”Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)”, — сообщает агентство ”Украинские новости” со ссылкой на Национальную полицию страны.

”На фоне всего мира, который еще недавно пел ”Плакала” вместе с KAZKA, а теперь поет ”Шум” вместе с Go_A, вы не включаете в свой плейлист ни одной украинской песни. Вы действуете как конченые московиты”, — отметила Ницой в посте в социальной сети.