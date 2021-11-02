02.11.2021, 20:38
В Таллинне склоняются к продлению частичного дистанционного обучения в школах
Foto: Irina Mägi
Власти Таллинна провели во вторник очередную встречу с руководителями школ. По словам главы столичного департамента образования Андреса Паюла, представители учебных заведений настаивают на том, чтобы продлить дистанционное обучение для детей с 4-го класса по 8-й еще на одну неделю.
На встрече, на которой обзор ухудшающейся ситуации с коронавирусом руководителям школ дал глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, обсуждались и другие варианты, добавил Паюла. Он добавил, что в Таллинне по-прежнему лишь две школы намерены продолжать контактное обучение в полном объеме, пишет rus.err.
"Самое важное, что если принимать какие-то меры, то они должны продлиться две недели И в этом плане все были одного мнения, что надо продолжать в таком же темпе, как и на этой неделе", — пояснил Паюла.
Окончательное решение — за таллиннской мэрией.
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