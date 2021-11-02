02.11.2021, 20:15
Умершего друга — в пакет и на улицу: в Пярну нашли труп собаки(1)
Foto: Arvi Kriis
Пярнуский приют для животных просит помощи в поиске хозяина умершей собаки.
Сегодня в Пярну на улице Казе был найден труп собаки (порода — йоркширский терьер, сучка).
Труп был упакован в полиэтиленовый пакет Maxima и валялся на улице. Если хозяин собаки не будет найден, то приюту придется труп кремировать.
Если кому-то из читателей известен хозяин собаки, то приют просит сообщить об этом по телефону 5246705 или на адрес электронной почты parnu@varjupaik.ee