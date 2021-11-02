Умершего друга — в пакет и на улицу: в Пярну нашли труп собаки

Сегодня в Пярну на улице Казе был найден труп собаки (порода — йоркширский терьер, сучка).

Труп был упакован в полиэтиленовый пакет Maxima и валялся на улице. Если хозяин собаки не будет найден, то приюту придется труп кремировать.