Ряд районов Таллинна предлагают жителям помощь в вывозе осенней листвы

В Кристийне зарегистрировалось рекордное количество жителей для вывоза листвы

В районе Кристийне завершена ежегодная регистрация для кампании по бесплатному вывозу осенней листвы и на сегодняшний день зарегистрировано более 920 людей, в прошлом году было зарегистрировано 640 жителей района. Вывоз мешков с листвой начнется уже на этой неделе, и из каждого объекта будет вывезено до десяти 150-литровых мешков.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, осенняя кампания по вывозу мешков с листьями проводится уже пятнадцатый год подряд, потому что спрос на такую ​​услугу высок. ”Кристийне — очень зеленый район, у нас много частных домов, крупных объектов недвижимости и квартирных товариществ. Мы хотим помочь жителям нашего района, бесплатно забрав осенние листья. Хотя садовые и ландшафтные отходы принимаются на всех станциях сбора мусора в Таллинне, заказать транспорт не всем по карману. В рамках кампании партнер районной управы бесплатно примет от жителей до десяти мешков садового мусора”, — пояснил Рийбе.

”Садовые и ландшафтные отходы нельзя выбрасывать в контейнер для городских отходов, поскольку это перерабатываемое сырье, биологическая обработка которого дает богатую питательными веществами почву. Все мы стремимся к тому, чтобы наш район был чистым, аккуратным и приятным для жизни. В то же время мы просим опасные отходы, почву, песок, автомобильные шины, бытовые отходы, бытовую электронику или строительный мусор не помещать в эти пакеты. Если такие отходы будут обнаружены в мешках для листвы, то наш договорной партнер не будет вывозить эти пакеты”, — добавил Рийбе.

Вывоз листьев начнётся с больших дорог и улиц, затем во внутренних районах.

Если имеется более 10 мешков с листьями, то их необходимо сдать на Таллиннские мусорные станции, где садовые и ландшафтные отходы принимаются от жителей бесплатно. Ближайшая станция мусора в районе Кристийне находится по адресу Rahumäe tee 5a.