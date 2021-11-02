Ряд районов Таллинна предлагают жителям помощь в вывозе осенней листвы
В Кристийне зарегистрировалось рекордное количество жителей для вывоза листвы
В районе Кристийне завершена ежегодная регистрация для кампании по бесплатному вывозу осенней листвы и на сегодняшний день зарегистрировано более 920 людей, в прошлом году было зарегистрировано 640 жителей района. Вывоз мешков с листвой начнется уже на этой неделе, и из каждого объекта будет вывезено до десяти 150-литровых мешков.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, осенняя кампания по вывозу мешков с листьями проводится уже пятнадцатый год подряд, потому что спрос на такую услугу высок. ”Кристийне — очень зеленый район, у нас много частных домов, крупных объектов недвижимости и квартирных товариществ. Мы хотим помочь жителям нашего района, бесплатно забрав осенние листья. Хотя садовые и ландшафтные отходы принимаются на всех станциях сбора мусора в Таллинне, заказать транспорт не всем по карману. В рамках кампании партнер районной управы бесплатно примет от жителей до десяти мешков садового мусора”, — пояснил Рийбе.
”Садовые и ландшафтные отходы нельзя выбрасывать в контейнер для городских отходов, поскольку это перерабатываемое сырье, биологическая обработка которого дает богатую питательными веществами почву. Все мы стремимся к тому, чтобы наш район был чистым, аккуратным и приятным для жизни. В то же время мы просим опасные отходы, почву, песок, автомобильные шины, бытовые отходы, бытовую электронику или строительный мусор не помещать в эти пакеты. Если такие отходы будут обнаружены в мешках для листвы, то наш договорной партнер не будет вывозить эти пакеты”, — добавил Рийбе.
Вывоз листьев начнётся с больших дорог и улиц, затем во внутренних районах.
Если имеется более 10 мешков с листьями, то их необходимо сдать на Таллиннские мусорные станции, где садовые и ландшафтные отходы принимаются от жителей бесплатно. Ближайшая станция мусора в районе Кристийне находится по адресу Rahumäe tee 5a.
Более подробную информацию о Таллиннских станциях для отходов можно найти по ссылке https://jaatmejaam.ee/.
Кесклинн организует бесплатный вывоз листьев
Управа района Кесклинн и этой осенью организует бесплатный вывоз листьев. Для этого со вчерашнего дня в микрорайонах Кесклинна были установлены контейнеры для сбора листьев. Сбор листьев в контейнеры продлится до 14 ноября.
”Контейнеры предназначены для утилизации отходов садовых и озеленительных работ, а также осенних листьев. Поэтому в контейнеры можно складывать только мешки с листьями. Утилизация других видов мусора в контейнерах запрещена. Также стоит подчеркнуть, что отходы садовых и озеленительных работ и листья, в свою очередь, нельзя выбрасывать в контейнеры для бытового мусора, поскольку это сырье для повторного использования. Места для установки контейнеров были выбраны на основе полученной от местных жителей обратной связи. Листья из контейнеров будут регулярно вывозиться”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Месторасположение контейнеров в Кесклинне:
по адресу Луйте 46 (Луйте)
на парковке улицы Ялгпалли/Асула (Китсекюла и Уус-Мааильм)
по адресу Адамсони 34 (Кассисаба)
на площадке улиц Татари/Уус-Татари около бывшего здания суда (Веэренни)
около парка Вайкне на улице Магазини (Веэренни)
на парковке улицы Иманта у Плеэкмяэ (Кельдримяэ и Юхкенталли)
на парковке улицы Весивярава по адресу Весивярава 34 (Кадриорг)
на углу улиц Куристику и Ору (Кадриорг)
Мешки с листьями можно также отвезти на городские станции переработки отходов, где от жителей бесплатно принимаются отходы озеленения и садовых работ (от одного лица до шести 100-клиограммовых мешков). Адреса станций можно найти здесь — https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas
Жители района Хааберсти могут заказать услугу по вывозу опавших листьев по сниженному тарифу
Управа Хааберсти предлагает возможность квартирным товариществам и владельцам домов района заказать услугу по вывозу опавших листьев по сниженному тарифу. Вывоз осуществляет договорной партнер управы
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова и в этом году управа приходит на помощь жителям и предлагает заказать вывоз собранных опавших листьев по сниженному тарифу. ”Заказать услугу по вывозу опавших листьев можно заполнив бланк заказа на сайте управы или сообщить о своём желании в управу по телефону”, — сказал старейшина и добавил, что заказы на вывоз мешков с опавшей листвой принимаются до 30 ноября 2021.
”Собранные опавшие листья необходимо упаковать в чёрный или прозрачный мешок объёмом до 150-литров. Мешок необходимо тщательно завязать. Мешки необходимо выставить так, чтобы их было удобно забирать. Просим следить, чтобы вес мешка не превышал 10 кг, в мешке должны быть только опавшие листья”, — объяснил Сильянов.
Стоимость вывоза одного мешка объёмом до 150-литров составляет 2.02 евро (стоимость включает налог с оборота). Заказать услугу по вывозу опавших листьев можно заполнив бланк заказа на сайте управы https://bit.ly/3bxnGXF, позвонив по телефону 6404805 или написав по электронной почте pavel.kornev@tallinnlv.ee.
Садовые и парковые отходы бесплатно принимают на таллиннских станциях по приему отходов. За раз можно сдать до одного мешка, объемом до 100 литров в день. Более подробная информация о работе станций по приёму отходов и прейскурант на сайте: https://www.tallinn.ee/rus/Stantsii-po-priemu-othodov.