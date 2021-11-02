Профессор Криста Фишер предупреждает о возможном локдауне: тогда останется надежда нормально встретить Рождество

Фишер констатировала, что положение в больницах очень плохое. Если бы люди не были вакцинированы, то мы должны были бы уже давно во избежании краха системы здравоохранения "закрыть" общество.

Но и сейчас это может оказаться необходимым, — замечает ученый. По ее словам, нужно прежде всего посмотреть, как будут действовать введенные на прошлой неделе ограничения, в том числе и экспресс-тестирование школьников.

"Если более мягкие меры работать не будут, тогда чем раньше мы объявим локдаун, тем будет более вероятна возможность нормально отметить Рождество", — сказала она. И пояснила свою мысль: это означает, что в этом случае за праздничным столом смогли бы собраться представители нескольких поколений одной семьи

"Если ждать и дальше, то может случиться, что рождественские праздники мы встретим с более серьезными ограничениями", — сказала она.

Прежде всего закрыть сферу развлечений

Перед тотальным "закрытием" общества можно было бы, как считает профессор, ввести ограничения на сферу развлечений.

Научный совет еще на прошлой неделе рекомендовал правительству установить на шесть недель ограничения на проведение развлекательных мероприятий там, где нет стационарных сидячих мест. Нужно подумать об ограничении числа участников или отмене мероприятий.

"Есть одна ясная рекомендация: нужно сократить контакты", — сказала Фишер и добавила, что когда рекомендации, касающиеся поведения людей, не работают, то не остаюется ничего другого, как применять ограничения в обязательном порядке.

Сейчас в отношении развлекательных мероприятий действует следующее ограничение: они должны заканчиваться до 23 часов.

Ученый считает, что ограничительные меры в отношении баров-ресторанов должны быть более жесткими. Но она в то же время отметила: Научный совет не хочет отнимать у людей возможность поужинать вне дома после работы, но и не хочет, чтобы они там оставались на длительное время и праздновали какие-либо события. То есть закрываться заведения общественного питания могли бы пораньше.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.