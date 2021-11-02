В Москву по поручению Байдена прибыл директор ЦРУ

"Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений", - сообщили в посольстве.

Как ранее сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, во вторник с Бернсом встретился секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

Бернс служил послом США в России в 2005-2008 годах. В марте этого года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории Соединенных Штатов.