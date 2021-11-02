02.11.2021, 18:37
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Сумеет ли "Зенит" увезти очки из Турина?
Фото: Scanpix
Четвертый тур Лиги чемпионов стартует уже сегодня. Питерский "Зенит" в гостях сыграет с туринским "Ювентусом".
Питерцы уступили в первом матче 0:1, пропустив на последних минутах. Но в чемпионате России им сейчас нет равных — они катком прошлись по своим не самым слабым соперникам. Победы над "Спартаком" (7:1) и "Динамо (4:1) говорят о том, что "Зенит" просто в прекрасной форме.
"Ювентус" же, наоборот, два последних матча проиграл — "Вероне" (1:2) и "Сассуоло" (1:2).
Сможет ли итальянский гранд выиграть сегодня? Узнаем уже скоро.