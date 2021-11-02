ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Сумеет ли "Зенит" увезти очки из Турина?

Питерцы уступили в первом матче 0:1, пропустив на последних минутах. Но в чемпионате России им сейчас нет равных — они катком прошлись по своим не самым слабым соперникам. Победы над "Спартаком" (7:1) и "Динамо (4:1) говорят о том, что "Зенит" просто в прекрасной форме.