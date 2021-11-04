04.11.2021, 08:20
Грипп, рак, ВИЧ: что ждать от мРНК-вакцин после их успеха в борьбе с COVID?
Foto: Argo Ingver
Это одна из самых замечательных историй успеха пандемии: непроверенная технология, позволившая в рекордно короткие сроки создать вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech, что в свою очередь помогло переломить ситуацию с COVID-19. В основе вакцин лежит мРНК — молекула, которая заставляет наши клетки производить определённые белки. При введении синтетической мРНК наши клетки превращаются в своеобразные вакцинные фабрики, отлавливающие белки, которые наша иммунная система должна научиться распознавать и уничтожать. Об этом пишет The Guardian.