ГРАФИК | Система здравоохранения Эстонии трещит: еще пять ковид-пациентов и …

Статистика последних трех дней показывает, что порог 600 пациентов с COVID-19 в больницах мы преодолеем уже завтра, в среду.

Начальник кризисного штаба Департамента здравоохранения Рагнар Вайкнеметс отметил в разговоре с Delfi, что самой критичной точкой в случае с ковид-пациентами будет граница в 800 занятых койко-мест.

"Максимальное число койко-мест, которое система выдержит до принятия очень серьезных решений, будет 800. При этом важно то, что лечение ковидных больных является длительным, и с такой нагрузкой система в течение долгого времени, видимо, не справится", — отметил Вайкнеметс.

Представитель Департамента здоровья подчеркнул, что лишь исключительно математическими действиями в этой теме оперировать нельзя.

"Сколько койко-мест в действительности можно забрать для лечения ковид-пациентов, — сложный вопрос. Нужно учитывать, что у людей есть и другие проблемы со здоровьем, помимо COVID-19: как-то надо лечить, например, травмы или других пациентов в экстренных ситуациях. К тому же общие цифры не дают много информации о наличии персонала. Койка может быть в наличии, но если нет персонала, то это просто место, где пациент будет лежать".

Сейчас заполняемость общих ковид-палат в больницах в Южном регионе составляет 82%, в Северном регионе — 73%. Возможности интенсива для лечения ковид-пациентов в настоящий момент исчерпаны на 81%.

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