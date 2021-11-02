Доклад: расходы на долговременный уход за больными должны будут взять на себя близкие

”Расходы на долговременный уход в Эстонии — скрытые. В первую очередь, они ложатся на плечи нуждающихся в помощи и их близких, — сказал руководитель исследований Центра мониторинга развития Ленно Уускюла. — По приблизительным оценкам в Эстонии 50 000 человек ухаживает за близкими. Это — 7,7 % работающего населения. В условиях старения населения нуждающихся в помощи станет только больше. К 2050 году доля ухаживающих за близкими составит уже 12,7 % от работающего населения”.

В настоящий момент помощь в бытовых вопросах нужна 160 000–190 000 человек. ”Потребность в долговременном уходе — это наиболее высокий не застрахованный риск, так как порядка половины населения в возрасте более 65 лет в дальнейшем будут нуждаться в услугах долговременного ухода”, — отметил Уускюла.

Ухаживающие за близкими люди имеют лишь минимальные социальные гарантии. Как правило, они не могут участвовать в рынке труда. ”В большинстве случаев они не могут взять оплачиваемый отпуск или больничный. Из-за их минимального вклада в трудовую жизнь размер пенсии в будущем также будет весьма скромным. Лишь каждый десятый нуждающийся в помощи может воспользоваться услугами долговременного ухода, которые предоставляет публичный сектор”, — признал Уускюла.

По его словам, по сравнению с другими странами ЕС Эстония находится на одном из последних мест в вопросах финансирования услуг долговременного ухода. ”Уровень финансирования со стороны публичного сектора крайне низок по сравнению с другими странами ЕС. Государства со схожим уровнем возможностей направляют на услуги долговременного ухода в два раза больше от ВВП, чем Эстония”, — отметил он.

Расходы публичного сектора на долговременный уход в Эстонии составляют 0,4 % ВВП (108 миллионов евро в отношении ВВП за 2020 год); средний уровень по ЕС 1,7 % ВВП (456 миллионов евро в год). ”С учетом роста числа нуждающихся, для получения услуг на уровне, схожем со средним уровнем по ЕС, в будущем государство должно будет финансировать услуги в объеме около 2,2 % ВВП, т.е. на 500 миллионов евро больше”, — сказал Уускюла.