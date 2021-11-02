Предприятие Viru Keemia Grupp стало 60-м по счету партнером Кассы по безработице

Viru Keemia Grupp находится в Ида-Вирумаа и является важным работодателям в регионе. Основанное на частном капитале крупное промышленное предприятие является самым крупным производителем сланцевого масла как в Эстонии, так и во всем мире. Предприятие дает работу 1600 работникам.

Сотрудничества Ида-Вируского отделения Эстонской кассы по безработице и Viru Keemia Grupp длится уже более десяти лет, особенно тесным оно стало во время кризиса. Предприятие принимало участие в круглых столах, организованных Кассой по безработице, выставляло вакансии в рамках ярмарок труда и думало, как поддержать развитие региона и рынок труда в Ида-Вирумаа.

В последние годы предприятие создало значительное количество новых рабочих мест, предлагая через Кассу по безработице возможность трудоустройства более полусотни человек. Касса по безработице со своей стороны поддержала создание новых рабочих мест на предприятии с помощью регионального пособия на создание рабочих мест.

Помимо создания новых рабочих мест, Viru Keemia Grupp помогает решать проблему трудовой занятости, нанимая также работников, которые входят в группы риска: молодых людей с небольшим опытом работы, долговременных безработных и людей с пониженной трудоспособностью. Также предприятие предоставляет потенциальным работникам возможность приобрести необходимые навыки в ходе трудовой практики.

Учитывая вклад предприятия в развитие региона, а также важность деятельности Viru Keemia Grupp для развития региона в будущем, заключение соглашение о сотрудничестве с предприятием обоснованно, для того чтобы продолжать еще более конструктивное сотрудничество.

Соглашение о сотрудничестве является хорошим примером того, как частный и публичный сектор могут вместе менять рынок труда к лучшему, а также доказательством того, что сотрудничество будет продолжаться. Касса по безработице начала заключать соглашения о сотрудничестве с 2012 года с целью достичь сотрудничества с самими важными для Кассы по безработице предприятиями в каждом уезде.