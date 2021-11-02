02.11.2021, 15:51
ФОТО | Во вторник открытым пламенем пылали три здания комплекса мызы Поркуни(30)
Tapa vald
Три из четырех зданий комплекса мызы Поркуни горели сегодня открытым пламенем. Согласно первоначальным данным, пожар начался из-за сжигания сухой травы.
Во вторник в 13:12 спасатели получили вызов в Поркуни в Ляэне-Вирумаа, где горел комплекс мызы, построенный на острове в озере Поркуни. Первым загорелось здание конюшни, а затем загорелось и главное здание.
Как сообщает Спасательный департамент, пожар мог начаться из-за огня, перекинувшегося на здание во время сжигания сухой травы. В пожаре никто не пострадал.