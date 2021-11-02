ФОТО | Открытым пламенем пылают три здания комплекса мызы Поркуни

Во вторник в 13:12 спасатели получили вызов в Поркуни в Ляэне-Вирумаа, где горел комплекс мызы, построенный на острове в озере Поркуни. Первым загорелось здание конюшни, а на данный момент горит и главное здание. Спасатели пытаются предотвратить распространения огня на оставшееся здание.