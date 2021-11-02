ВИДЕО | Аннели Отт: я бы вакцинировалась позже, но из-за текущей ситуации сделала это сейчас

"На самом деле моя вакцинация была связана не с сомнениями, а с довольно конкретной причиной, о чем я не раз говорила, что не хочу это обсуждать с общественностью", — сказала Аннели Отт.

Она добавила: "Скорее всего, я бы сделала решение на несколько месяцев позже, но в связи с текущей ситуацией, я приняла решение раньше".

Отт отметила, что нужно стремиться к тому, чтобы те люди, у кого возникли вопросы, могли принять решение насчет вакцинации спокойно и без давления. "Только так может возникнуть доверие", — сказала покидающая должность министр.

Тем, кто еще сомневается насчет вакцинации, Отт сказала, что у каждого есть свой семейный врач или какой-либо другой врач, которому они доверяют и чей опыт для них важен.

Почему же Отт решила уйти в отставку с поста министра, когда оказывавшееся на нее сильной давление из-за вакцинации больше не актуально? "Это две совершенно разные вещи. Очень важно, чтобы сфера культуры в Эстонии была жизнеспособной. Я работала во имя этого начиная с самого первого дня", — ответила Отт.

Министр культуры дала понять, что считает недостаточным желание Партии реформ, коалиционного партнера центристов, оказать помощь находящейся в сложном положении сфере культуры.

"Я очень надеюсь, что с последующими ограничениями мы будем одновременно говорить и о мерах компенсации.