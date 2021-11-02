Новости Эстонии
02.11.2021, 17:10

ВИДЕО | Аннели Отт: я бы вакцинировалась позже, но из-за текущей ситуации сделала это сейчас

 
Объявившая сегодня об отставке министр культуры Аннели Отт покидает должность несмотря на то, что она начала курс вакцинации от коронавируса.

"На самом деле моя вакцинация была связана не с сомнениями, а с довольно конкретной причиной, о чем я не раз говорила, что не хочу это обсуждать с общественностью", — сказала Аннели Отт.

Она добавила: "Скорее всего, я бы сделала решение на несколько месяцев позже, но в связи с текущей ситуацией, я приняла решение раньше".

Отт отметила, что нужно стремиться к тому, чтобы те люди, у кого возникли вопросы, могли принять решение насчет вакцинации спокойно и без давления. "Только так может возникнуть доверие", — сказала покидающая должность министр.

Тем, кто еще сомневается насчет вакцинации, Отт сказала, что у каждого есть свой семейный врач или какой-либо другой врач, которому они доверяют и чей опыт для них важен.

Почему же Отт решила уйти в отставку с поста министра, когда оказывавшееся на нее сильной давление из-за вакцинации больше не актуально? "Это две совершенно разные вещи. Очень важно, чтобы сфера культуры в Эстонии была жизнеспособной. Я работала во имя этого начиная с самого первого дня", — ответила Отт.

Министр культуры дала понять, что считает недостаточным желание Партии реформ, коалиционного партнера центристов, оказать помощь находящейся в сложном положении сфере культуры.

"Я очень надеюсь, что с последующими ограничениями мы будем одновременно говорить и о мерах компенсации.