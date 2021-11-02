02.11.2021, 14:50
Самолет ВВС Эстонии нарушил воздушное пространство Финляндии. Эстонский посол принес соседям извинения(21)
Tiina Kõrtsin / Õhtuleht
Вчера, 1 ноября, два учебных реактивных самолета ВВС Эстонии L-39 при совершении разворота нарушили воздушное пространство Финляндии. Речь идет о человеческая ошибке.
"Мы имеем дело с человеческой ошибкой и военно-воздушные силы начали расследование, чтобы установить причины инцидента", — сказал представитель пресс-службы Сил обороны Айво Вахеметс.
Он добавил, что посол ЭР в Хельсинки выразил Министерству иностранных дел Финляндии в связи с инцидентом сожаление. Нарушение воздушного пространства длилось менее минуты.
"Мы заверили финских коллег, что Эстония примет все меры для недопущения подобных инцидентов".
Эстония арендует учебные реактивные самолеты L-39 для обучения и поддержания в ходе тренировок необходимых навыков у военно-воздушных авиадиспетчеров и наводчиков.