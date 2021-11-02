Покидающая пост министра культуры Аннели Отт не получит ни цента компенсации

Советник по коммуникации Министерства культуры Ханнус Лууре подтвердил, что Закон о Правительстве Республики не предусматривает выплату компенсации министру, добровольно уходящему в отставку.

Также Аннели Отт не получит компенсацию отпуска, так как у нее нет неиспользованных отпускных дней.

После пресс-конференции Центристская партия выпустила пресс-релиз, в котором также сообщается, что причина ухода министра — разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы.